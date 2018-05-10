Кабмин в четверг намерен утвердить перечень объектов для приватизации

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, размещенной на сайте правительства, среди прочего Кабмин сегодня также утвердит порядок передачи функций по управлению имуществом госпредприятий, функций по управлению пакетами акций в связи с принятием решения о приватизации или о прекращении приватизации объекта приватизации и порядок представления уполномоченными органами управления государственным органам приватизации предложений о включении объектов права госсобственности в перечень объектов, подлежащих приватизации.

На заседании планируется утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на поддержку внедрения рынка электрической энергии и правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики.

Кроме того, правительство сегодня утвердит план мероприятий по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере теплоснабжения до 2020 года и рассмотрит некоторые вопросы использования в 2018 году средств общего фонда государственного бюджета, предусмотренных Государственному агентству автомобильных дорог.

На заседании также будет утвержден финансовый план Государственной акционерной компании "Лекарства Украиниˮ и финансовый план Государственного публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Украгролизингˮ на 2018 год.

Кабмин сегодня также займется кадровыми вопросами.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный комитет по экономической политике в четверг, 3 мая, утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. В список вошли 26 предприятий. Теперь го должен утвердить Кабинет министров.