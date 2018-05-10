Депутатам предлагают принять закон для восстановления деятельности "Черноморнефтегаза"

Документ был внесен в парламент накануне, 8 мая 2018 года. Суть законопроекта Предлагается установить, что на период временной оккупации Украины "Черноморнефтегаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав и законных интересов в судах (арбитражах) погашения задолженности по договорам, заключенным до начала временной оккупации территории Украины, которая подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного производства, а также задолженности перед бюджетом.

Счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров Украины по предложению Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Документом также предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества

предприятия.

Напомним, на начало 2014 года "Черноморнефтегаз" был одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывалось около двух миллиардов кубических метро природного газа. 100% акций общества находятся в уставном капитале НАК "Нафтогаз Украины", которое является его единственным акционером.

Как сообщал УРА-Информ, 17 марта 2014 года нелегитимной Верховной Радой Республики Крым принято постановление, которым "установлено", что все движимое и недвижимое имущество общества является собственностью "Республики Крым". В результате указанных действий Общество утратило доступ к большинству месторождений полезных ископаемых и производственных активов, расположенных на территории АР Крым, а также к первичной бухгалтерской, налоговой и финансовой документации предприятия за период до начала временной оккупации территории Украины.

Незаконный захват Российской Федерацией активов ГАО сделал практически невозможным нормальное ведение им хозяйственной деятельности.