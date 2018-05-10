Банковские вклады украинцев выросли - НБУ

Таким образом, вклады украинцев достигли 475 миллиардов гривен. Как сообщает в четверг утром, 10 мая, пресс-служба Национального банка Украины, з этот период росли как гривневые депозиты, так и валютные.

При этом темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению, учитывая существенный рост номинальных доходов украинцев, - пояснили в НБУ.

Вместе с тем, по данным регулятора, депозиты юридических лиц сократились на 4,8% в течение квартала - до 398 миллиардов гривен, что объясняется сезонными факторами. На данный момент прирост средств юрлиц в гривне зафиксирован только в госбанках - на 3,6%, в иностранной валюте - в частных банках и ПриватБанке 6,7% и 1,3% в долларовом эквиваленте соответственно.

Структура обязательств банков в первом квартале почти не изменилась: доля средств корпораций и населения в ней составляет 76,8%. На депозиты физлиц приходится более 40% всего банковского фондирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 февраля 2018 года объем задолженности украинских банков перед регулятором составил 67,650 миллиарда гривен. Это на 1,5% ниже показателя предыдущего месяца.