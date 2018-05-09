Вьетнам наращивает выработку стали

Об этом информируют данные Вьетнамской металлургической ассоциации (VSA).

Увеличение объема выпуска стали в государстве можно объяснить устойчивым ростом потребления. В январе-апреле 2018 года спрос составил 3,07 млн тонн, что на 12,9% выше планки первых четырех месяцев 2017 г. Апрельское зафиксированное потребление стального товара оценивается VSA в 830 тыс. тонн.

Рост производства позволяет Вьетнаму уменьшать зависимость от закупки стали. Ее объем в январе-апреле снизился на 24,3% сравнительно с аналогичным периодом 2017года, до 4,27 млн тонн. Из них 1,16 млн тонн пришло из-за границы в апреле.

Главное импортозамещение вышло заполучить в секторе горячекатаного проката в связи со стартом в 2017 году первого в государстве интегрированного металлургического комбината Formosa Ha Tinh. К завершению апреля 2018 года он вышел на уровень изготовления 250 тыс. тонн продукции в месяц, а до конца мая хочет ввести в строй вторую доменную печь.

Как комментирует заместитель главы VSA Нгуен Ван Суа, увеличение производства стали во Вьетнаме опирается, на поднимающийся внутренний рынок. Вьетнамские металлургические предприятия в последнее время подняли объем экспорта, но при этом им препятствуют все большее количество торговых барьеров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении марта 2018 года из Японии за границу было отправлено 3,37 млн. тонн продукции металлургических предприятий.