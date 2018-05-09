В Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров

Как отмечается, после перерасчета надбавки к пенсиям получили около двух млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн. Перерасчет выплат проводился, с первого апреля 2018 года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев пенсионного стажа после предыдущего перерасчета пенсии.

Таким образом, на повышенные пенсии ежемесячно направляется 150 млн грн.

В свою очередь в ведомстве добавили, что с первого апреля без обращения лица осуществляют перерасчеты пенсий тем пенсионерам, которые на первое марта года, имеют соответствующее право. Так, перерасчет осуществляется только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.