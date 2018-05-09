13:51 09.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100193553:nastya

В Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров

Пенсионный фонд Украины вновь внес правки для 2,7 млн работающих пенсионеров. Об этом сообщается на сайте фонда.

В Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров

Как отмечается, после перерасчета надбавки к пенсиям получили около двух млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн. Перерасчет выплат проводился, с первого апреля 2018 года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев пенсионного стажа после предыдущего перерасчета пенсии.

Таким образом, на повышенные пенсии ежемесячно направляется 150 млн грн.

В свою очередь в ведомстве добавили, что с первого апреля без обращения лица осуществляют перерасчеты пенсий тем пенсионерам, которые на первое марта года, имеют соответствующее право. Так, перерасчет осуществляется только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Разрушительная сила Трампа добралась до ядерной сферы В ЕС определили самую успешную реформу в Украине Уровень украинской закупки свинины вырос в цене В Борисполе задержали россиянку по базе Интерпола
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив