16:56 09.05.2018 | Экономика | Новости
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Польша открыла дело против "Газпрома" из-за "Северного потока

Польское Управление защиты конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения "Газпропу" и еще пяти компаниям из-за финансирования газопровода "Северный поток-2".

Польша открыла дело против

Об этом заявил глава UOKiK Марек Нехцял, передает пресс-служба ведомства.

Согласно его словам, два года назад данные компании хотели создать консорциум, финансирующий строительство "Северного потока-2". Как известно, польское ведомство тогда не дало согласия на это.

С точки зрения польских властей, создание такого консорциума усилило бы компанию, которая и так являлась монополистом на газовом рынке. Кроме того, деятельность подобного консорциума нарушала бы законодательство.

Нехцял добавил, что открытое дело не решит судьбу "Северного потока-2". Речь идет только о соблюдении польского законодательства. То есть, консорциуму грозит штраф в размере до 10% оборота за нарушение запретов двухлетней давности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр экономики Германии Петер Альтмайер намерен посетить Россию и Украину, во время которых обсудит проект строительства газопровода "Северный поток-2". 


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