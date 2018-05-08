ВБ считает, что после снятия моратория цены на землю в Украине вырастут

Безусловные преимущества украинской экономики не реализованы, поскольку существует мораторий. Агросектор, который сформированный при Советском Союзе, сейчас не может развиваться и сдерживать коррупцию.

Такое мнение во вторник, 8 мая, в интервью Bloomberg директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее мнению, почти 6,9 миллионов землевладельцев получают самую низкую арендную плату за землю в Европе, при том, что качество украинских почв одно из лучших в мире.

Он также отметил, что накануне выборов правительство боится рисков, поэтому и не устанавливает правил на рынке земли.

Вторая причина - это лоббизм некоторых чиновников и бизнесменов, которые используют "status quo" на землю для непрозрачного использования угодий за низкую арендную плату, - отметил директор ВБ.

Вместе с тем, по его словам, Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тысяч долларов за гектар по сравнению с 1-1,5 тысячами долларов, которые действуют в настоящее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на год. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.

Таким образом, мораторий будет действовать до 1 января 2019 года.