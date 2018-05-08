В Украине выросли продажи б/у автомобилей

По сравнению с тем же периодом прошлого года регистрация составила 25,2 тысяч единиц. Как сообщили в понедельник, 7 мая, в ассоциация Укравтопром в апреле первичную регистрацию прошли 6,5 тысяч авто, что на 44% превысило показатель апреля-2017, тогда как регистрации новых авто выросли только на 5% - до 6,8 тысяч.

В Ассоциации отметили, что такой активности способствует действие пониженных акцизов на импорт таких легковых автомобилей, под которые в этом году попадают машины возрастом до восьми лет.

Наибольшее количество импортного секонд-хенда приходится на автомобили Volkswagen, которых в апреле зарегистрировано 1004 единиц, что составило 62% общего объема регистраций таких авто.

На второй позиции Renault c результатом 888 ранее употребляемых авто - на 31% больше, чем новых авто этой марки.

Автомобили с пробегом марки Skoda получили 592 регистрации, что на 54% больше, чем новые; подержанных авто Ford зарегистрировано 485 единиц - две трети от общего количества апрельских продаж марки.

Замыкает пятерку б/у лидеров Opel, которых зарегистрировано 349 единиц против 16 новых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе-апреле 2018 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.