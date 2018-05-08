"Укрзализныця" вновь грозит повысить цены на билеты

Стоимость проезда поднимется во всех поездах, кроме первого класса Интерсити+. Соответствующий приказ сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции.

Как сообщает пресс-служба компании, документ, в частности, предусматривает двухэтапный рост тарифов по 12% каждый раз. При этом в ведомстве заверили, что выполняют финансовый план на 2018 год, утвержденный Кабмином.

В связи с чем разрабатывается проект приказа о поэтапной индексации тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году.

Сейчас соответствующий приказ прошел согласования Министерства инфраструктуры, причастных органов исполнительной власти и находится на регистрации в Министерстве юстиции. Проектом приказа предусмотрено провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа

Кроме того, индексируется и уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 100%. То есть тарифы вырастут вдвое.

В "Укрзализныце" также напомнили, что тарифы на перевозку багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении не менялся с декабря 2003 года, а цена на билеты в вагонах второго класса скоростных поездов Интерсити+ и вагонах скоростных поездов Интерсити не менялись с момента основания скоростного движения в 2012 году.

Стоимость проезда в вагонах СВ по Украине также оставалась без изменений с 2009 года, а во всех типах вагонов с октября 2014 года.

Изменится и стоимость билетов на электрички. В компании отметили, что тарифы на пригородные перевозки устанавливаются по согласованию с местными властями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, цены на железнодорожные билеты в Украине остаются пока без изменений. Приказ о повышении тарифов Министерства инфраструктуры еще согласовывается причастными ведомствами. Об этом во вторник утром, 3 марта, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".