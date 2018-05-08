США ввели санкции против "Рособоронэкспорта"

По мнению Госдепартамента компания нарушила закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи - INKSNA. Соответствующее распоряжение ведомства размещено в реестре документов американского правительства. Документ будет официально опубликован в среду, 9 мая, после чего вступит в силу.

При этом решение о новых санкциях против российской компании было принято еще 30 апреля и утверждено помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. В документе также указано, что санкции введены на два года.

Напомним, INKSNA запрещает странам поставлять в Иран, Северную Корею и Сирию товары, услуги и технологии, которые перечисляются в международных контрольных списках. Также запрещается сотрудничество, которое приведет к стимулированию в эти страны программ разработки оружия массового поражения или баллистических ракет. Согласно документу, власти США запретили собственным ведомствам вступать в какие бы то ни было отношения с "Рособоронэкспортом" и "дочками" компании.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки в понедельник, 16 апреля, объявили о новых санкциях против России. Санкционные меры связаны с поддержкой режимом президента Сирии Башара Асада химический атак против своего населения.