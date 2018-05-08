Наличный доллар во вторник понизился до 26,24 гривен

Наличный евро упал на 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,24 гривен, а евро можно купить по 31,51 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,10, продажи 26,10 - 26,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9946, продажи - 26,2406 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,30, продажи - 31,30 - 32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9486, продажи - 31,5086 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,090, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,743, продажи - 4,295-4,297 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 7 мая 2018 года, наличный доллар незначительно уменьшился. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,30 гривен, а евро можно было купить по 31,66 гривен.