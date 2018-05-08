Доходы местных бюджетов выросли почти на четверть, - Зубко

На сегодняшний день доходы местных бюджетов составляют 69,2 миллиардов гривен. Об этом во вторник, 8 мая, на своей страничке в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

По его данным, прирост поступлений к аналогичному прошлогоднему периоду составит 23%. Рост бюджетов развития по сравнению с прошлым годом произошел во всех регионах Украины, - отметил вице-министр, добавив, что на 141 миллионов гивен в Луганской области, почти на 1,4 миллиарда гривен в Днепропетровской.

При этом бюджет города Киева вырос на два миллиарда гривен, - написал он.

Зубко также отметил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу. В частности, прирост от налогов на доходы физлиц составляет 27,1%, о от единого налога - 28,7%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что местные бюджеты впервые в истории страны превысили государственный.