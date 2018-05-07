12:15 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100193344:test

В МЭРТ назвали определяющие факторы роста производства за начало года

В Министерстве экономического развития прогнозируют рост промышленного изготовление товаров в первом полугодии 2018 года. Одним из главных драйверов роста считают внутренний инвестиционный спрос на иностранных рынках черных металлов.

В МЭРТ назвали определяющие факторы роста производства за начало года

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В первом полугодии 2018 года анонсируют небольшое повышение динамики промышленного производства на уровне около трех процентов за счет улучшения производственной активности большинства разновидностей перерабатывающей промышленности. Самое позитивное влияние на рост индекса промышленных товаров будет иметь инвестиционное требование, дальше по уровню влияния иностранный и потребительский.

В частности, на улучшении перспектив хорошо скажется позитивная конъюнктура на иностранных рынках черных металлов.

Среди рисков отмечают несколько факторов, среди которых увеличение стоимостти производства, падение внешней конъюнктуры, неххватка энергетического угля, железнодорожных вагонов, ухудшение ситуации на востоке государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в инвестиционном банке США заверяют, что неизбежны изменения структуры капиталов в виде активов и операций одной из крупнейших в мире алюминиевых  компании, которые предоставляли 6% поставок алюминия по всему миру.


Поделиться
Читайте также:
 
В Армении могут вновь ограничить полномочия премьер-министра В Грузии на трассе перевернулся туристический автобус, погибли два человека Амбициозные экономические планы Путина на новый президентский срок стали заложниками напряженности В Украину с визитом едет президент Словении
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив