Наличный доллар в понедельник немного опустился

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,30 гривен, а евро можно купить по 31,66 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 - 26,15, продажи 26,10 - 26,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0234, продажи - 26,2991 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,49, продажи - 31,39 - 32,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0584, продажи - 31,6639 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,100, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,745, продажи - 4,297-4,250 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 4 мая 2018 года, наличный доллар повысился на пять копеек. Наличный евро набрал две копейки.

Таким образом, доллар продавался по 26,20 гривен, а евро можно было купить 31,62 гривны.