Депутатам предлагают определить денежную помощь для освобожденных заложников

Соответствующий законопроект №8337 "О внесении изменений в закон "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников)" зарегистрирован в парламенте 4 мая.

Авторами законодательной инициативы являются депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" и депутат от фракции "Батькивщина". Политики считают, что заложник имеет право на получение от государства бесплатной правовой помощи при подготовке процессуальных документов по привлечению виновного лица (лиц) к ответственности, а также возмещение стоимости услуг по предоставлению профессиональной правовой помощи для защиты и обеспечения прав и законных интересов.

После освобождения заложника следователь, прокурор или суд обязаны разъяснить этому лицу порядок восстановления его нарушенных прав или свобод и возмещения причиненного ему вреда. Предлагается гарантировать право освобожденного заложника на первоочередное бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной собственности.

Так, медпомощь таким лицам предоставляется учреждениями здравоохранения всех форм собственности безотлагательно. Проект определяет, что государство должно гарантировать этим лицам полную, неотложную и непрерывную медреабилитацию, которая включает в себя возможность безотлагательно после освобождения получить необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Законопроект также вводит правило, согласно которому лицам, имеющим статус заложников, в период незаконного лишения свободы штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты по пользование кредитом не начисляются.

Предлагается распространить нормы документа на всех физических лиц независимо от наличия в них гражданства Украины, которые, находясь на законных основаниях на территории Украины, были захвачены в заложники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске в апреле украинская сторона отметила, что на сегодня скрытые данные о десятках заложников у боевиков.