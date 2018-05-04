В Украине больше всех получают авиаторы, финансисты и страховые агенты

Такие данные в пятницу утром, 4 апреля, опубликовала Государственной службы статистики Украины, В частности, по данным ведомства, средняя зарплата сотрудника авиационного транспорта составила в марте 31 720 гривен, что на 4% больше, чем в феврале.

Финансисты и страховщики в марте получали в среднем 17 653 гривен, что на 22,6% больше, чем в феврале. В сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата достигала 13 809 гривен, на 4,3% больше, чем в феврале.

Также высокие зарплаты были у сотрудников научной и технической деятельность - 11 334 гривен, государственного управления и обороны, а также обязательных социальных страхований - 10 949 гривен. Сотрудники складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта в марте получали по 10 029 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидерами по росту заработных плат в сравнении март 2018 года к марту 2017 года стали Днепропетровская и Закарпатская области.