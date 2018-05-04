19:30 04.05.2018 | Экономика | Новости
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Стало известно, где в Европе больше всего поднялись закупочные цены на молоко

По результатам за март 2018 года среди всех европейских государств наивысшие закупочные цены на коровье молоко обнаружены на Кипре - 54 цента (17,2 грн) за литр продукта.

Стало известно, где в Европе больше всего поднялись закупочные цены на молоко

Об этом сообщает Еврокомиссия.

Второе место в списке государств с самой высокой стоимостью молока принадлежит Мальте - 46 центов (14,7 грн) за литр товара.

Замыкает тройку лидеров Греция с ценовым уровнем в 40 центов (12,7 грн) за литр молока.

Также по итогам месяца среди всех стран ЕС самые доступные закупочные цены на молоко устанновлены в Латвии - 28 центов (8,9 грн) и Литве - 29 центов (9,2 грн).

Еврокомиссия определила страны-рекордсмены по темпам роста закупочной стоимости на молоко. В течении года до февраля 2018 года больше всего закупочные цены на молоко поднялись в Чехии - на 17%, в Словакии и Португалии - на 12% и 11%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в истории молочного рынка Украины цены на сырое молоко были наиболее стабильны в 2017 году.


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