За четыре месяца 2018 года поднялись платежи в бюджет

Об этом сообщает фискальная служба.

За январь-апрель текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило 220,6 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Начисления в общий фонд бюджета налоговых платежей с начала года равнялся 121,5 млрд грн, что на 11%, или на 12 млрд грн обгоняет прошлогодний уровень.

Начисления таможенных платежей в январе-апреле в общий фонд госбюджета равянялись 99,1 млрд грн и обогнали прошлогодние уровни на девять процентов, или на восемь млрд грн. В апреле 2018 года в общий фонд госбюджета начислено (сальдо) 53,3 млрд грн, что на 24,8%, или на 10,6 млрд грн больше поступления апреля 2017года.

Поступление налоговых средств в апреле обеспечено на планке 2017 года, в общий фонд государственного бюджета перечислено 24,2 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за первые четыре месяца текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 1,8%.