В Германии начали строить отрезок "Северного потока-2"

Об этом сообщил представитель дочки Газпрома – компании Nord Stream, передает DW.

По его словам, сейчас работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Так, на площади около шести гектаров уже выкапывается котлован для закладки фундамента.

Известно, что по этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. В свою очередь разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены.

Также сообщается, что строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия.

Кроме того, в Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рукводство Германии и Брюсселя заявило, что интересы Украинского государства будут удовлетворены по окончанию строительства российского проэкта газопровода "Северный поток-2".