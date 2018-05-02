В "Нафтогазе" сделали заявление о новых правилах на субсидии

Об этом сообщает заместитель руководителя департамента энергоэффективности “Нафтогаза Украины” Алексей Хабатюк в Facebook.

Он поприветствовал решение руководства страны по жилищным субсидиям, об этом долго говорили и убеждали, так что шаг определен в верном направлении. Он выразил надежду, что дальнейшим важным шагом будет денежная монетизация начислений на уровне потребителя. По его мнению, это кардинально поменяет мотивацию субсидиантов к бережному потреблению ресурсов и газа.

Он выделил основные перемены, среди которых понижение социального норматива на природный газ для отопления на десять процентов. Снижение будет более весомым для Винницкой и Хмельницкой областей - на 15%, для Тернопольской - на 19%. Хотя для отдельных регионов (Закарпатская и Луганская области) он практически не изменится, а для Николаевской области поднимется на 3,5%.

Мониторинг потребления в ОЗП 2016/17 продемонстрировал, что потребление на отопление субсидиантами определенно выше, чем несубсидиантами, что есть следствием завышенных социальных нормативов, отсутствием стимулов к бережному потреблению газа.

Хабатюк добавил, что некоторые вопросы вызывают беспокойство:

- решение о начислении субсидии во многих случаях принимаются комиссией, в том числе базируется на акте анализа материально-бытовых условий домохозяйства. Это создает коррупционные риски.

- Неясна причина прибыли от размещения депозитов не принимаются в расчет в общем доходе при назначении субсидий.

- Трудно выяснить почему для ФЛП второй (их около 0,6 млн) и третьей группы (их около 0,43 млн), у которых годовая прибыль до 1,5 и пяти млн грн, условный доход зафиксирован на уровне 7,5 и 11,2 тыс грн.

- Предполагается, что перерасчет субсидий проводится от управления соцзащиты к поставщику и не сказано о варианте, что потребитель поменяет поставщика. Процесс перечисления остатков начислений от старого поставщика газа к новому остается неопределенным.

- Хозяева индивидуальных домов не получают никаких средств на текущий ремонт, в то время, как средства налогоплательщиков могут тратиться на ремонт общей собственности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", отказываться от субсидий Украина пока не будет.