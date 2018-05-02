Кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос монетизации субсидий, - Гройсман

В частности, будут рассмотрены вопросы монетизации субсидий, тарифообразования на газ и анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщил в среду, 2 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, для этого в правительстве создан Координационный совет по вопросам енергореформ. В состав совета вошли главы профильных министерств и ведомств, а также парламентарии, дипломаты и представители международных финансовых организаций.

Наша цель - определить проблему и пути ее урегулирования. Следующее заседание предлагаю посвятить теме анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", монетизации субсидий, вопросу тарифообразования на газ. Следующее заседание может быть подготовлено в горизонте трех недель, - сказал премьер.

По его словам, Координационный совет носит характер группы высокого уровня, это единственная площадка наработки решений в секторе энергетики. Мы будем включать в наши решения партнеров. Работа такой площадки будет способствовать быстрым решением для обеспечения большей прозрачности для обеспечения прогресса, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Нафтогазе" одобрили введенную правительством программы жилищных субсидий. В то же время, в компании обратили внимание и на ряд нерешенных проблем и выразили надежду, что дальнейшим важным шагом будет денежная монетизация начислений на уровне потребителя.