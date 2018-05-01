МВФ позитивно прогнозирует темп прироста украинской экономики

Об этом сообщают украинские эксперты, ссылаясь на данные МВФ.

По условиям выпуска реструктуризированных долгов Украины, инвесторы планируют прибрать к рукам долю прироста ВВП, учитывая инфляцию. Эта часть должна обогнать показатель в три процента в 2019-2038 годах, если ВВП без учета инфляции будет больше 125,4 млрд долларов.

Новый прогноз МВФ на 2019 поднял номинальный ВВП с 118,8 млрд до 126,7 млрд долларов. В частности, прогноз реального ВВП стал позитивным для владельцев VRI, хотя, согласно прошлым ожиданиям МВФ, должен был сократиться с 3,5% до 3,3%.

Если эти прогнозы оправдаются, выплаты по VRI начнутся не в 2020, а в 2019 году. Таким образом украинская долговая нагрузка снова поднимется, что закроет общую радость от прироста ВВП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", первый заместитель Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что украинскому правительству необходимо реализовать все три ключевые положения для программы сотрудничества с их ведомством.