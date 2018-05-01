12:38 01.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ позитивно прогнозирует темп прироста украинской экономики

В Международном валютном фонде пересмотрели информацию о темпах поднятия ВВП Украины, обновленный прогноз оказался вполне позитивным для экономики страны.

МВФ позитивно прогнозирует темп прироста украинской экономики

Об этом сообщают украинские эксперты, ссылаясь на данные МВФ.

По условиям выпуска реструктуризированных долгов Украины, инвесторы планируют прибрать к рукам долю прироста ВВП, учитывая инфляцию. Эта часть должна обогнать показатель в три процента в 2019-2038 годах, если ВВП без учета инфляции будет больше 125,4 млрд долларов.

Новый прогноз МВФ на 2019 поднял номинальный ВВП с 118,8 млрд до 126,7 млрд долларов. В частности, прогноз реального ВВП стал позитивным для владельцев VRI, хотя, согласно прошлым ожиданиям МВФ, должен был сократиться с 3,5% до 3,3%.

Если эти прогнозы оправдаются, выплаты по VRI начнутся не в 2020, а в 2019 году. Таким образом украинская долговая нагрузка снова поднимется, что закроет общую радость от прироста ВВП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", первый заместитель Международного  валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что украинскому правительству необходимо реализовать все три ключевые положения для программы сотрудничества с их ведомством.


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