11:34 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укртелеком" с 1 мая намерен повысить абонплату за радио

ПАО "Укртелеком" уже со следующего месяца, первого мая 2018 года, повышает абонентскую плату за проводное радио на 30 процентов — до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов.

Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Таким образом, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц с налогом.

Кроме того, компания прекратит снабжать ряд услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них.

В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению по заявлению пользователя, с первого августа 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", если Верховная Рада примет закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно будет договориться о поэтапном или отсрочк повышения тарифов в Украине.


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