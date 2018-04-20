В Украине вступил в силу закон о "строительной амнистии"

Документ накануне вечером был опубликован в "Голосе Украины". В частности, согласно закону, отныне орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления собственниками земельных участков бесплатно принять в эксплуатацию построенные без разрешительной документации здания.

В законе также уточняется, что под амнистию попадут только те здания которые по классу последствий относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1).

То есть при этой легализации не применяются штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию. Фактически, речь идет о возведенных с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальных/усадебных жилых домах, садовых, дачных домах общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственных/приусадебных зданиях и сооружениях общей площадью до 300 квадратных метров.

Также действие законопроекта распространяется на построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ввести максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности.