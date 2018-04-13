Главы МИД стран Евросоюза могут одобрить расширение санкций против России, - Рикард Йозвяк

Встреча состоится 16 апреля. Об этом в пятницу, 13 апреля, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он также заверил, что никаких новых мер не ожидается, но не исключается расширение санкций в преддверии саммита Европейского совета в июне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Госдепартамента США Майк Помпео выступил в поддержку политики администрации президента Дональда Трампа в отношении России в части введения дополнительных санкций. Кроме того, он добавил, что необходимо расширить санкции в отношении Кремля, поскольку российский президент Владимир Путин еще "не получил послание в полной мере".

Помпео подчеркнул, что прошли те времена, когда Россия могла проводить агрессивную политику благодаря слабой позиции США.