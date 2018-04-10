12:32 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НАПК начало проверку декларации Омельченко

Национальное агентство по предупреждению коррупции во вторник, 10 апреля, начало полную проверку электронной декларации бывшего столичного градоначальника, председателя фракции "Единство" в Киевской раде Александра Омельченко.

НАПК начало проверку декларации Омельченко

Проверка начала "на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины". Как сообщает пресс-служба агентства, НАПК намерено проверить исправленную декларацию Омельченко за 2016 год

Также будет проверены декларации судьи Соломенского районного суда города Киева Тараса Оксюты, который исправил свою декларацию за 2015 год и за 2016 год, и судьи Харьковского апелляционного административного суда Ольги Минаевой за 2016 год, - пояснили в НАПК, добавив, что проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко задекларировал 5,1 миллионов гривен доходов в 2017 году. Как сказано в данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, из 5 140 932 гривен, заработанных столичным градоначальником 4 942 422 гривен доходов от роялти.


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