НАПК начало проверку декларации Омельченко

Проверка начала "на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины". Как сообщает пресс-служба агентства, НАПК намерено проверить исправленную декларацию Омельченко за 2016 год

Также будет проверены декларации судьи Соломенского районного суда города Киева Тараса Оксюты, который исправил свою декларацию за 2015 год и за 2016 год, и судьи Харьковского апелляционного административного суда Ольги Минаевой за 2016 год, - пояснили в НАПК, добавив, что проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко задекларировал 5,1 миллионов гривен доходов в 2017 году. Как сказано в данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, из 5 140 932 гривен, заработанных столичным градоначальником 4 942 422 гривен доходов от роялти.