Нефть Brent торгуется ниже 68 долларов за баррель

Так, по состоянию на 08:27 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,84 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,96% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,14 доллара за баррель, потеряв 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с официально опубликованных данных на сайте ведомства говорится, что Украина в 2017 году нарастила экспортные показатели до уровня в 0,8 млн тонн в год, а в 2016 году размер экспорта составлял 04, млн тонн. А вот импорт "черного золота" страна существенно сократила, в этом году это 11 процентов - до 10 млн тонн.