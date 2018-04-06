09:29 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 68 долларов за баррель

В пятницу, 6 апреля, стоимость фьючерсов на североморскую марку Brent снизились ниже отметки в 68 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Нефть Brent торгуется ниже 68 долларов за баррель

Так, по состоянию на 08:27 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,84 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,96% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,14 доллара за баррель, потеряв 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с официально опубликованных данных на сайте ведомства говорится, что Украина в 2017 году нарастила экспортные показатели до уровня в 0,8 млн тонн в год, а в 2016 году размер экспорта составлял 04, млн тонн. А вот импорт "черного золота" страна существенно сократила, в этом году это 11 процентов - до 10 млн тонн. 


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