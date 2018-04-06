13:31 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минимальная зарплата по Украине вырастет до 6,2 тысячи гривен

В апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы рассказали, что минимальная заработная плата украинцев должна достигать 6 200 гривен.

Минимальная зарплата по Украине вырастет до 6,2 тысячи гривен

Согласно недавно полученным сведениям, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году — 4 600 грн. При этом, в соответствии с прогнозом, в 2020 году — 5 400 грн, а в 2021 году — 6 200 грн (по сравнению с размером минималки по состоянию на апрель 2018 года).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течении девяти месяцев прошедшего 2017 года объем специалистов, трудящихся в неформальном секторе экономики, снизился почти на 300 тысяч человек сравнительно с аналогичным периодом прошдшествующего года. 

Также вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с увеличением  заработной платы, изменнили поочередность формирования тарифной сетки оплаты труда. Минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, который зафиксировали для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего 2018 года. Например, работникам бюджетной сферы в прошлом году подняли плату в среднем на 20%.


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