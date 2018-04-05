Украина на переговорах с МВФ будет настаивать на введении налога на выведенный капитал, - Порошенко

Это значительно упростит учет. Об этом в четверг, 5 апреля, во время расширенного правительственного совещания в Виннице сказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, уплатив налог - инвестируешь в производство. Убежден, что Украине удастся убедить партнеров в том, что такая модель будет работать.

Напомним, техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики, которая работала в Украине, предоставила рекомендации по внедрению налога на выведенный капитал.

Как сообщал УРА-Информ, глава государства в Виннице отметил необходимость создания для бизнеса благоприятной среды. Законопроект о Национальном бюро с финансовых расследований является неотложным. Недавно мы встречались с бизнесом и среди прочих был предложен соответствующий документ. Я его определил как неотложный и прошу как можно быстрее его рассмотреть, - подчеркнул Порошенко, добавив, что таким образом, у силовиков заберут право на "пушечный выстрел" подходить к бизнесу.