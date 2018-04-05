РФ является крупнейшим поставщиком угля в Украину

Отмечается, что сначала текущего года импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в денежном выражении импорт в Украину угля за этот период вырос на 33,5% до 760,5 миллионов долларов. Из этого объема Россия поставила уголь на 472,397 млн долларов, США – на 219,929 млн долларов, Канады – на 48,365 млн долларов, другие страны – на 19,777 млн долларов.

Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2% до 43,338 тысячи тонн (в денежном - на 63,45% до до 7,8 млн долларов).

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запасы угля газовой и антрацитовой групп на Тепловой электростанции Теплоэлектроцентрали уменьшились на 1,8 процентов.