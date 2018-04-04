07:45 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат

Верховная Рада Украины во вторник, 3 апреля, на вечернем заседании приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".

Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат

За законопроект №6749, который голосовался за основу, свои голоса отдали 259 народных депутатов. При это ни одного голоса против не было.

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2000 году был принят закон "О моратории на проведение сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который вводил десятилетний запрет на проведение сплошных вырубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпат. Соответственно в 2011 году этот мораторий перестал действовать, и снова стало возможным проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов. "

Таким образом, документ направлен на совершенствование мер по охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект "О концессиях".

За закон № 8125 отдали свои голоса 240 народных депутатов.


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