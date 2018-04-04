10:55 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Петренко пригрозил компаниям санкциями за задолженность по зарплате

Министерство юстиции Украины разрабатывает санкции против предприятий, которые имеют задолженность по выплате заработной платы.

Петренко пригрозил компаниям санкциями за задолженность по зарплате

На сегодняшний день такая задолженность только по решениям судов составляет около 350 миллионов гривен. Всего, учитывая дела, которое еще не имеют окончательного решения, это около двух миллиардов гривен.

Об этом в среду, 4 апреля, в своем Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, выплата долгов по заработной плате - один из приоритетов Минюста. Невыплата заработной платы является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов мы будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минюст обнародовал антирейтинг компаний-должников по выплате зарплаты. Самым крупным должником является Харьковское государственное авиационное производственное предприятие - 73,7 миллионов гривен. На втором месте антирейтинга Судостроительный завод им. 61 Коммунара в Николаевской области - 30,3 миллионов гривен, а на третьем - харьковский футбольный клуб "Металлист" - 28,6 млн гривен.


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