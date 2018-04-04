Мексика вводит новые пошлины на трубы из Украины

Соответствующее решение Госсекретариат экономики Мексики опубликовал в официальном издании Diario Oficial.

Таким образом, пошлины будут введены в отношении труб из Украины в Мексику в размере 170,1 долларов за метрическую тонну, труб из Южной Кореи - в размере 131,2 долларов за тонну, Испании - 378,5 долларов за тонну и Индии - 206,7 долларов за тонну.

Отмечается, что данное постановление утвердил министр экономики Мексики, 16 марта 2018 года, вступило оно в силу на следующий день после публикации в Diario Oficial.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американское правительство объявило новые пошлины на импорт 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, объем торговли которыми составляет 50 млрд долларов.