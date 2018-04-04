13:32 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Фермерам планируют передать в пожизненную собственность 500 тысяч га земли

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о передаче в пожизненную собственность 500 тысяч га земли 23 тысячам фермерских хозяйств на заседании правительства.

Фермерам планируют передать в пожизненную собственность 500 тысяч га земли

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабинет министров примет проект закона, после чего останется дождаться о его принятии в Верховной Раде. Если все пройдет по плану, то 500 тысяч га отдадут в собственность 23 тысячам фермеров в Украине.

Как напоминает министр, люди работают на этой почве, обрабатывают ее, но не имеют права ею владеть, а это указывает на ярую несправедливость.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк сообщил, что дело касается земли для фермеров, которая им была выделена еще в 1990-х годах, но люди не могли передать ее по наследству.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Кабинет министров Украины закрепил решение о выделении почти 1 млрд гривен в рамках программы "Новая украинская школа" с целью обеспечить хорошее и достойное образование.


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