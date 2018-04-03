Стоимость посевной в Украине выросла на 10 процентов

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил на пресс-конференции.

По словам чиновника, в этом аграрном году подорожание составит на десять процентов больше, чем в предыдущем. Резкий рост цен способствует стоимость топлива и семян.

Также он добавил, что несмотря на задержку старта весенне-полевых работ на месяц в целом агротехнические строки разрешают осуществить весь комплекс необходимых работ в оптимальном режиме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в прошлом году экспорт аграрных и пищевых украинских продуктов в европейские страны увеличился на 1,6 млрд долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.