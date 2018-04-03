14:29 03.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стоимость посевной в Украине выросла на 10 процентов

Весенне-посевная кампании в Украине в текущем 2018 году составит около четырех тыс. грн на гектар, что на 10 процентов больше показателя предыдущего года.

Стоимость посевной в Украине выросла на 10 процентов

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил на пресс-конференции.

По словам чиновника, в этом аграрном году подорожание составит на десять процентов больше, чем в предыдущем. Резкий рост цен способствует стоимость топлива и семян.

Также он добавил, что несмотря на задержку старта весенне-полевых работ на месяц в целом агротехнические строки разрешают осуществить весь комплекс необходимых работ в оптимальном режиме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в прошлом году экспорт аграрных и пищевых украинских продуктов в европейские страны увеличился на 1,6 млрд долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.


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