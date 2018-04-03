Нацбанк во вторник продолжил укреплять гривну

100 долл - 2616,0960 грн;

100 евро - 3223,2919 грн;

10 российских рублей - 4,5668 грн.

При этом регулятор установил на 3 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1113.482704;

Серебро - 13.693002;

Платина - 787.264287;

Палладий - 815.861473.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,7046 грн;

100 евро - 3241,2911 грн;

10 российских рублей - 4,5939 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.