"Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты

Приказ о повышении тарифов Министерства инфраструктуры еще согласовывается причастными ведомствами. Об этом во вторник утром, 3 марта, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

При этом в ведомстве напомнили, что с 1 апреля планировали индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Вместе с тем соответствующий приказ Министерства пока еще находится на рассмотрении из-за чего индексация тарифов откладывается, а компания "продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок", - заявили в "Укрзализныце", напомнив, что уровень тарифов в вагонах второго класса скоростных поездов "Интерсити +", а также и вагонах первого и второго класса скоростных поездов "Интерсити" не менялся с 2012 года.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов - с октября 2014 года, - заявили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне "Укрзализныця" сообщила, что с 1 апреля будет повышен тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении. Тариф будет повышен на 1%. Такое решение было принято в связи с тем, что "Укрзализныця" будет применять коэффициент индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.