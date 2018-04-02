Порошенко заполнил электронную декларацию о доходах за 2017 год

При этом с этих средств уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора. Как сообщает в понедельник утром, 2 апреля, пресс-служба президента, глава государства заполнил свою электронную декларацию о доходах за 2017 год.

В ней в частности, указано, что из общей суммы доходов, полученных Петром Порошенко в 2017 году, 336 тысяч гривен составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.

15 миллионов 795 тысяч 874 гривен, это проценты по депозитам. Сумма средств на банковских счетах президента за год уменьшилась на 430 тысяч долларов.

При этом, согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе средства, которые были потрачены на отдых. Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины.

Так, согласно данным декларации главы государства расходовал на туристические услуги 1320930 гривен и 1414919 гривен.

Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1179270 гривен. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

В декларацию Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 гривен, потраченные в Бельгии.

Ни копейки не потрачено из государственного бюджета, - заверяет пресс-служба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в прошлом году заработал 20,6 миллионов гривен. При этом часть из этих денег составил выигрыш 571 тысяч гривен в национальной лотерее "Фаворит спорт". Около 1,78 миллионов гривен, это банковские проценты, почти 17,78 миллионов гривен политик получил от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости, а 512 тысяч гривен составила заработной платы и средства на исполнение депутатских полномочий.