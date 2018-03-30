Нацбанк на пятницу вновь опустил гривну

100 долл - 2654,3493 грн;

100 евро - 3270,4238 грн;

10 российских рублей - 4,5953 грн.

При этом регулятор установил на 29 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1129.764354;

Серебро - 13.893236;

Платина - 801.336056;

Палладий - 833.765000.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 29 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2640,5249 грн;

100 евро - 3273,7228 грн;

10 российских рублей - 4,5874 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.