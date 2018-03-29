Омелян задекларировал круглую сумму доходов за 2017 год

Как отмечается, министр указал в е-декларации 758 812 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы.

Кроме этого, было внесено в реестр 356 720 гривен от отчуждения движимого имущества, а еще 71 487 гривен - доход от предоставления имущества в аренду. Так, общий доход за 2017 год составляет 1 187 019 гривен.

Кстати, супруга Омеляна за 2017 год получила 985 754 гривен от занятия предпринимательской деятельностью. Также в е-декларации было указано три квартиры в Киеве, земельные участки во Львовской и Киевской областях, гараж во Львове, офис в Киеве, жилой дом в Киевской области, а также два автомобиля.

Непосредственно были указаны и дорогостоящие ювелирные изделия жены главы Мининфраструктуры.

Согласно е-декларации, жене Омеляна принадлежат 100% ООО "МАРК.КОМ", а также торговая марка. Омелян указал в е-декларации 90 тыс. долларов, 25 тыс. евро наличности, а также 181 258 гривен и 130 долларов на банковских счетах. У жены Омеляна 70 тыс. долларов наличности, а на банковских счетах - 1 085 гривен, 272 долларов и 82 евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об отмен е-декларирования для общественных активистов. Голосование состоится во вторник, 3 апреля.