НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты

Регулятор принял во внимание благоприятную ситуацию на валютном рынке. Как сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте Центробанка, во-первых, Национальный банк расширяет возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение"

Во-вторых, Национальный банк с 1 мая изменил для банков лимиты открытой валютной позиции. Лимит общей длинной открытой валютной позиции банка будет увеличен до 3% регулятивного капитала, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка будет уменьшен до 8% регулятивного капитала. В Центробанке уверены, что это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

В-третьих, НБУ снял некоторые ограничения на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

"Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов и займов, если в их реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером - иностранным государством.

В-четвертых, регулятор расширил перечень операций бизнеса, на которые не распространяется требование об обязательной продаже валютных поступлений и теперь, в дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство. При этом данное исключение распространяется только на случаи, когда указанное иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории "А", подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's)", - прокомментировал НБУ.

В-пятых, Национальный банк упростил для бизнеса порядок перечисления иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

Резиденты-должники, которые имеют индивидуальную лицензию на перечисление средств за границу, смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины валюту на исполнение судебных решений, решений международных коммерческих арбитражей или удовлетворения требований лиц по исполнению судебных или арбитражных решений, требований о взыскании судебных, исполнительных или административных сборов, а также расходов судебного и исполнительного производств, возлагаемых на лицо должника в соответствии с законодательством иностранного государства. Иностранное государство, о котором идет речь в данном случае, должно принадлежать к странам, которые имеют официальную рейтинговую оценку не ниже категории "А", подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's), - сообщает НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес следующую денежную часть кредита от Национального банка Украины в размере 700 миллионов гривен. При этом с начала года уже погашено 2,7 миллиардов гривен долга.