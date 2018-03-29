Доллар в четверг в обменных пунктах набрал 13 копеек

Наличный евро повысился на четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,55 гривен, а евро можно купить по 32,91 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70- 26,41, продажи 26,30-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2997, продажи - 26,5561 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,65, продажи 32,65 - 33,26 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3247, продажи - 32,9062 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,500, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,222, продажи 4,670 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины среду, 28 марта 2018 года, наличный доллар набрал шесть копеек. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,42 гривен, а евро можно было купить по 32,87 гривны.