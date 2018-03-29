13:19 29.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нафтогаз подал иск против Укртрансгаза на 5,2 млрд грн

Руководство НАК Нафтогаз Украины подало в суд на компанию ПАО Укртрансгаз с требованием снять с нее 5,187 млрд грн долга по соглашению поставки голубого топлива для технологических нужд ГТС.

Нафтогаз подал иск против Укртрансгаза на 5,2 млрд грн

Об этом свидетельствуют данные из определения Хозяйственного суда столицы.

По предварительной информации, чистый долг за газ составляет 2,048 млрд куб. м. При этом, все остальное - пеня и проценты за несвоевременную оплату.

Отметим, что изначальная сумма контракта была 13,4 млрд грн, но окончательный размер мог измениться в зависимости от цен прейскуранта Нафтогаза и фактических объемов поставки. В прошлом году правительство оценило передачу имущественных прав Нафтогаза по этому договору в обеспечении кредита Укрэксимбанка, в 11,2 млрд грн.

Согласно документу, оплата газа осуществлялась по факту поставки, до 25 числа следующего месяца. 

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания  "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.


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