11:51 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина использовала половину газа из ПХГ

По состоянию на сегодняшнее утро понедельника, 19 марта, в отечественных хранилищах находится до 8,6 млрд куб. м голубого топлива.

Украина использовала половину газа из ПХГ

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.

Согласно недавно полученным сведениям, среднесуточный отбор газа в марте составил 80,77 млн куб. м.

Так, с начала марта Украина импортировала 371,051 млн куб. м газа: 268,191 млн куб. м – через Словакию, 64,079 млн куб. м – через Венгрию, 38,777 млн куб. м – через Польшу.

При этом собственная добыча с начала марта составила 952,892 млн куб. м, транзит – 4290,420 млн куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Украины вскоре смогут пользоваться новыми принятым в странах ЕС стандартами измерения голубого топлива. Компания предлагает Украине перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Если это произойдет, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт*ч или Гкал", и отойдут давно принятые кубические метры.


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