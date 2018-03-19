Украина использовала половину газа из ПХГ

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.

Согласно недавно полученным сведениям, среднесуточный отбор газа в марте составил 80,77 млн куб. м.



Так, с начала марта Украина импортировала 371,051 млн куб. м газа: 268,191 млн куб. м – через Словакию, 64,079 млн куб. м – через Венгрию, 38,777 млн куб. м – через Польшу.



При этом собственная добыча с начала марта составила 952,892 млн куб. м, транзит – 4290,420 млн куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Украины вскоре смогут пользоваться новыми принятым в странах ЕС стандартами измерения голубого топлива. Компания предлагает Украине перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Если это произойдет, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт*ч или Гкал", и отойдут давно принятые кубические метры.