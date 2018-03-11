10:30 11.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Энергоблок №4 Запорожской АЭС снова не работает

В воскресенье утром, 11 марта, отключен четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Энергоблок №4 Запорожской АЭС снова не работает

Такие сведения стали известны из пресс-службы "Энергоатома".

Отмечается, что ремонтные работы скорее всего завершатся осенью 2018 года. 

Согласно недавно полученным данным, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. При этом их суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

Также в регуляторе заверили, что радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Луганской области пропала связь, котороя не контролируется украинским государством. Как жалуются местные жители, когда они пытаются позвонить, то вызов сразу сбрасывается. Такая ситуация повторялась, когда из-за порыва магистрального кабеля в январе отключилась связь Vodafone, отметили они.


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