Военные пенсии за два года возрастут вдвое

Отмечается, что все основные выплаты начнутся с первого апреля, военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель. Они будут начисляться по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу — Минобороны, МВД и другие.

В перерасчет пенсии будут учтены: оклад согласно должности, оклад согласно специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

Известно, что пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с первого января 2018 года, пенсии военнослужащим повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн.

В министерстве утверждают, что за предстоящие два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

В целом пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта. Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий. Основные выплаты начнутся с 1 апреля.