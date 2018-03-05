Финляндия выделит Украине 15 миллионов евро, - Сойни

Деньги пойдут на развитие проектов в сфере образования и энергетической эффективности в Украине в 2018-2021 годы. Об этом в понедельник, 5 марта, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сообщил глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни.

При этом он заверил, что Финляндия будет продолжать увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта достигло 34 миллионов евро. Мы также делаем мощный вклад в действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сейчас у нас в миссии ОБСЕ принимает участие 20 представителей Финляндии, и мы готовы предоставить 50 миллионов евро новым проектам в сферах образования и восстановительной энергии, - заявил Сойни, добавив, что Украина должна продолжать реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители некоторых скандинавских стран намерены выделить около 3,8 миллиона евро на финансирование новых проектов в украинском государстве. В частности, программа будет направленна на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта на Донбассе.