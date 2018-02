Подписание АСАА предоставит экономию в торговле с Европой, - МЭРТ

Первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов заявил, что его команда имеет огромную надежду на подписание соглашений АСАА (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods) об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.