14:15 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Подписание АСАА предоставит экономию в торговле с Европой, - МЭРТ

Первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов заявил, что его команда имеет огромную надежду на подписание соглашений АСАА (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods) об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.

Подписание АСАА предоставит экономию в торговле с Европой, - МЭРТ

Соответствующие заявление он сделал в ходе Европейского регионального форума.

По словам Нефедова, сейчас очень надеемся на договоренность по взаимному признании систем технического регулирования. В МЭРТ ожидают, что сделка произойдет уже в ближайшее время.

Также глава МЭРТ считает, что подписание АСАА предоставит украинскому бизнесу конкретные преимущества и экономию в торговле с Европой. Вместе с тем он отметил, что Украина, со своей стороны, выполнила 95-99% обязательств, которые должны предшествовать подписанию таких соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ремонт украинских дорог требует много различной дорожной техники, поэтому поступило предложение выделить 500 млн гривен на поддержку предприятий дорожно-строительного машиностроения от  Министерства экономического развития и торговли Украины.

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