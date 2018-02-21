Подписание АСАА предоставит экономию в торговле с Европой, - МЭРТ

Соответствующие заявление он сделал в ходе Европейского регионального форума.

По словам Нефедова, сейчас очень надеемся на договоренность по взаимному признании систем технического регулирования. В МЭРТ ожидают, что сделка произойдет уже в ближайшее время.

Также глава МЭРТ считает, что подписание АСАА предоставит украинскому бизнесу конкретные преимущества и экономию в торговле с Европой. Вместе с тем он отметил, что Украина, со своей стороны, выполнила 95-99% обязательств, которые должны предшествовать подписанию таких соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ремонт украинских дорог требует много различной дорожной техники, поэтому поступило предложение выделить 500 млн гривен на поддержку предприятий дорожно-строительного машиностроения от Министерства экономического развития и торговли Украины.