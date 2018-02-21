Кабмин решил повысить пенсии военнослужащим

Как утверждает глава Кабмина, такое решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минфина. Кроме того, оно будет в силе до момента наработки и принятия законопроекта, который уже обсуждается на разных площадках.

Также Гройсман отметил, что правительство искало долгое время варианты для повышения пенсии военнослужащим. В частности, чтобы было без изменений в законодательство Украины.

"Мы сделали это, и сегодня мы примем решение повысить пенсии для военнослужащих в среднем 1500 гривен. Также я обещал, что пенсия будет повышена с 1 января 2018 года, и я очередное обещание выполняю. Весь пересчет будет осуществлен с 1 января", - подчеркнул премьер.

При этом он призвал Верховную Раду принять закон, который позволит сделать это повышение постоянным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Бразилии Мишел Темер вынужден был доказать то, что он живой, так как ему на несколько месяцев задержали пенсию.