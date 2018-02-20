Венесуэла запустила собственную криптовалюту - ФОТО

В своем посте Мадуро сообщил, что обращение валюты началось в полночь 20 февраля по местному времени (07:00 мск). Кроме того, планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты.

При этом логотипом валюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля. А как известно, изображение выглядит как горизонтально перечеркнутая буква Р.

Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Однако допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самая большая в мире израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами.