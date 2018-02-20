12:30 20.02.2018 | Экономика | Новости
100186902:labazovych

Венесуэла запустила собственную криптовалюту - ФОТО

Глава государства Венесуэлы Николас Мадуро заявил о старте реализации собственной криптовалюты El Petro. Соответствующие заявление президент сделал в своем микроблоге в Twitter.

Венесуэла запустила собственную криптовалюту - ФОТО

В своем посте Мадуро сообщил, что обращение валюты началось в полночь 20 февраля по местному времени (07:00 мск). Кроме того, планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты.

При этом логотипом валюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля. А как известно, изображение выглядит как горизонтально перечеркнутая буква Р.

Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Однако допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самая большая в мире израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами.

Поделиться
Читайте также:
 
В музее США украли работу Пабло Пикассо - ФОТО Доллар в обменниках упал до 27,31 гривны В Киеве неизвестный ножом ранил охранника торгового центра - ФОТО Расходы украинцев на продукты питания самые маленькие в Европе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив